Descargar Driver Epson Ecotank L4360

En ésta sección podrás descargar los controladores y drivers para impresora multifunción Epson EcoTank L4360.
Características técnicas la impresora Epson EcoTank L4360:
- Tecnología: Impresión por inyección de tinta 4 colores con sistema EcoTank (tanques recargables) y cabezal PrecisionCore® Heat-Free.
- Funciones: Imprime, copia y escanea (multifunción).
- Velocidad: Hasta ~15 ppm en negro y ~8 ppm en color (ISO).
- Puertos / Conectividad: Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad.
- Resolución: Hasta ~4800 × 1200 dpi de impresión.
- Dúplex automático: Sí (impresión frente-y-dorso).
- Dimensiones: Aproximadamente 37,5 cm × 34,7 cm × 18,7 cm (ancho × profundidad × alto).
- Peso: Aproximadamente 5,2 kg
Descargar Drivers para la impresora Epson EcoTank L4360
Driver Epson EcoTank L4360para Windows
Driver Epson EcoTank L4360para MacOS
¿Cómo instalar los drivers de la impresora Epson EcoTank L4360?
- Descargue los drivers con el botón correspondiente a su sistema operativo (por ejemplo Microsoft Windows)
- Una vez descargado el controlador seleccionado, ejecute el archivo y siga las instrucciones del mismo.
- Disfrute de su impresora a color Epson EcoTank L4360.