Descargar Driver Epson Ecotank L4360

En ésta sección podrás descargar los controladores y drivers para impresora multifunción Epson EcoTank L4360.

Características técnicas la impresora Epson EcoTank L4360:

Tecnología : Impresión por inyección de tinta 4 colores con sistema EcoTank (tanques recargables) y cabezal PrecisionCore® Heat-Free.

: Impresión por inyección de tinta 4 colores con sistema EcoTank (tanques recargables) y cabezal PrecisionCore® Heat-Free. Funciones : Imprime, copia y escanea (multifunción).

: Imprime, copia y escanea (multifunción). Velocidad : Hasta ~15 ppm en negro y ~8 ppm en color (ISO).

: Hasta ~15 ppm en negro y ~8 ppm en color (ISO). Puertos / Conectividad : Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad.

: Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad. Resolución : Hasta ~4800 × 1200 dpi de impresión.

: Hasta ~4800 × 1200 dpi de impresión. Dúplex automático : Sí (impresión frente-y-dorso).

: Sí (impresión frente-y-dorso). Dimensiones : Aproximadamente 37,5 cm × 34,7 cm × 18,7 cm (ancho × profundidad × alto).

: Aproximadamente 37,5 cm × 34,7 cm × 18,7 cm (ancho × profundidad × alto). Peso: Aproximadamente 5,2 kg



Descargar Drivers para la impresora Epson EcoTank L4360





Driver Epson EcoTank L4360para Windows

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Driver Epson EcoTank L4360para MacOS

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¿Cómo instalar los drivers de la impresora Epson EcoTank L4360?