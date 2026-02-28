Descargar Driver Epson Ecotank L4360

Publicado por 28/02/2026 en Descargas

En ésta sección podrás descargar los controladores y drivers para impresora multifunción Epson EcoTank L4360.

Impresora Epson Ecotank L4360

Características técnicas la impresora Epson EcoTank L4360:

  • Tecnología: Impresión por inyección de tinta 4 colores con sistema EcoTank (tanques recargables) y cabezal PrecisionCore® Heat-Free.
  • Funciones: Imprime, copia y escanea (multifunción).
  • Velocidad: Hasta ~15 ppm en negro y ~8 ppm en color (ISO).
  • Puertos / Conectividad: Wi-Fi Dual Band, Wi-Fi Direct, USB de alta velocidad.
  • Resolución: Hasta ~4800 × 1200 dpi de impresión.
  • Dúplex automático: Sí (impresión frente-y-dorso).
  • Dimensiones: Aproximadamente 37,5 cm × 34,7 cm × 18,7 cm (ancho × profundidad × alto).
  • Peso: Aproximadamente 5,2 kg

Descargar Drivers para la impresora Epson EcoTank L4360


Driver Epson EcoTank L4360para Windows

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Driver Epson EcoTank L4360para MacOS

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¿Cómo instalar los drivers de la impresora Epson EcoTank L4360?

  1. Descargue los drivers con el botón correspondiente a su sistema operativo (por ejemplo Microsoft Windows)
  2. Una vez descargado el controlador seleccionado, ejecute el archivo y siga las instrucciones del mismo.
  3. Disfrute de su impresora a color Epson EcoTank L4360.

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